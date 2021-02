FirenzePost : Montale (Pt): operaio muore schiacciato da una macchina tessile - toscanamedianew : Giovane operaio muore schiacciato da una pressa - QuiNewsPistoia : Muore operaio schiacciato da una pressa -

Ultime Notizie dalla rete : Montale operaio

Undi 22 anni è morto stamane a, in provincia di Pistoia, rimanendo schiacciato da una pressa in un'azienda tessile. Schiacciato da una pressa mentre stava lavorando. Questo il tragico ...13.55 Muore sul lavoro, schiacciato da pressa In un'azienda tessile di(Pistoia) undi 23 anni di origine tunisine è morto schiacciato sotto una pressa. Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento. Si tratta del secondo incidente mortale sul ...Giselle, Giulietta, Cenerentola, Medea, Swanilda, Francesca da Rimini... sono più di duecento i personaggi interpretati da Carla Fracci, più di duecento i ruoli, le interpretazioni, le storie portate ...Tragico incidente sul lavoro a Montale, nel Pistoiese, dopo un operaio di 23 anni, proveniente dalla Tunisia, è deceduto all'interno di un'azienda tessile per cause in corso di c ...