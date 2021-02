Modi di dire: perché si dice “scopare” per definire l’amplesso? (Di martedì 2 febbraio 2021) l’amplesso viene indicato con molti termini, spesso volgari, ma il più rappresentativo è il verbo “scopare”, perché viene usato per definire il rapporto sessuale? I Modi di dire sono davvero intriganti e non smettono di incuriosirci. Dopo avervi svelato perché chi viene tradito viene chiamato cornuto, scopri chi ha coniato il termine “scopare” per definire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 febbraio 2021)viene indicato con molti termini, spesso volgari, ma il più rappresentativo è il verbo “”,viene usato peril rapporto sessuale? Idisono davvero intriganti e non smettono di incuriosirci. Dopo avervi svelatochi viene tradito viene chiamato cornuto, scopri chi ha coniato il termine “” perL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

