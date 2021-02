Meghan Markle e Harry | il colpo di scena | cambiati i nomi sul certificato di nascita di Archie «Un omaggio a Lady Diana»

(Di martedì 2 febbraio 2021)e il principehanno modificato in segreto i lororiportati suldidel figlioappena un mese dopo la suaHarrison Mountbatten-Windsor è nato il 6 maggio 2019 e la suaè stata registrata 11 giorni dopo. Ora neldidel bambino non si legge più che sua madre è “Rachel”, ma più grandiosamente “Sua Altezza Reale la Duchessa del Sussex”. La modifica del nome, a sorpresa, è stata effettuata il 5 giugno 2019. All’epoca dei fatti, la coppia reale era impegnata a cercare di creare il maggior seguito possibile per l’account Instagram Sussex Royal, come riportato dal Mirror. La ...

Ha trovato quella libertà di parola e di espressione che rivoleva a tutti costi. E che, ha fatto dire attraverso la sua biografia semiautorizzata, è alla base della scelta di andarsene.non deve più sottostare alle imposizioni di Palazzo. La l'ha resa di nuovo libera di dire ciò che pensa. Ciò che ritiene giusto. Nonostante, verrebbe da dire, la tradizione millenaria ..."Harry è triste in America e vorrebbe divorziare da". Tom Bradby, amico del secondogenito di Diana, fa chiarezza su quanto sta accadendo ai Sussex. Ormai da mesi si rincorrono voci secondo cui il principe non sarebbe felice in California. ...Un giallo il certificato di nascita di Archie, dove il nome della madre cambia misteriosamente. Ecco cosa ha da dire in proposito Meghan Markle ...Un mese dopo la nascita, il nome dell'ex attrice è stato modificato sul documento del primogenito. Secondo Meghan per volere di Buckingham Palace, ma da Palazzo si dicono «sconcertati» per questa accu ...