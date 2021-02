Mafia e Stidda alleate, una donna al vertice: 22 fermi (Di martedì 2 febbraio 2021) CapiMafia e boss della Stidda sono coinvolti nell’inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato a 23 fermi. L’indagine colpisce le famiglie mafiose agrigentine e trapanesi ed è coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Paolo Guido e dai pm Gery Ferrara, Claudio Camilleri e Gianluca De Leo. L’inchiesta riguarda anche un Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 2 febbraio 2021) Capie boss dellasono coinvolti nell’inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato a 23. L’indagine colpisce le famiglie mafiose agrigentine e trapanesi ed è coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Paolo Guido e dai pm Gery Ferrara, Claudio Camilleri e Gianluca De Leo. L’inchiesta riguarda anche un

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Stidda Scacco ai clan in Sicilia, 23 arresti dei Ros

Ci sono 6 capi mafia, 3 esponenti della Stidda oltre a 2 esponenti delle forze dell'ordine, al padrino latitante Matteo Messina Denaro e un avvocatessa tra i 23 destinatari del fermo emesso dalla ...

Mafia, colpo ai clan di Stidda e Cosa Nostra: 23 fermi

... nei confronti di 23 indagati, ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso (Cosa nostra e Stidda), concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale, ...

Operazione antimafia “Xydi”: i Carabinieri del ROS eseguono 23 fermi

Dalle prime ore di oggi i Carabinieri del R.O.S. – col supporto in fase esecutiva dei carabinieri dei comandi provinciali di Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Palermo, del XII Reggimento “Sicilia”, ...

