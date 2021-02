Luigi Pelazza condannato al carcere: violenza privata sulla cronista Soncini (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Tribunale di Milano ha condannato l’inviato del programma televisivo ‘Le Iene’ Luigi Pelazza a 2 mesi di carcere, convertiti su richiesta dell’imputato alla pena pecuniaria di 15mila euro e sospesa, per il reato di violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini, costituita parte civile e difesa dall’avvocato Davide Steccanella. Assolto invece ‘per non aver commesso il fatto’ l’altro imputato, il cameraman Osvaldo Camillo Verdi, perché dal processo non è emersa la certezza che fosse presente quel giorno. Il pm Francesco Cajani aveva chiesto 9 mesi di carcere. “E’ una sentenza importante – afferma Steccanella –perché ha stabilito che non sempre il ‘metodo Iene’ è scusato dal pure legittimo diritto di cronaca. In questo caso si era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Tribunale di Milano hal’inviato del programma televisivo ‘Le Iene’a 2 mesi di, convertiti su richiesta dell’imputato alla pena pecuniaria di 15mila euro e sospesa, per il reato diai danni della giornalista Guia, costituita parte civile e difesa dall’avvocato Davide Steccanella. Assolto invece ‘per non aver commesso il fatto’ l’altro imputato, il cameraman Osvaldo Camillo Verdi, perché dal processo non è emersa la certezza che fosse presente quel giorno. Il pm Francesco Cajani aveva chiesto 9 mesi di. “E’ una sentenza importante – afferma Steccanella –perché ha stabilito che non sempre il ‘metodo Iene’ è scusato dal pure legittimo diritto di cronaca. In questo caso si era ...

