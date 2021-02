Le donne del Commissario Ricciardi, la sensuale Livia e la timida Enrica: il triangolo è servito (Di martedì 2 febbraio 2021) All’amore non si comanda, lo sanno bene le donne del Commissario Ricciardi. La nuova fiction Rai, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, continua a raccogliere ottimi ascolti. La seconda puntata è stata vista da un totale di 5.685.000 spettatori pari al 23.5% di share, mantenendosi stabile con il suo debutto. Dopo due appuntamenti serali, il pubblico ha iniziato ad affezionarsi al personaggio interpretato da Lino Guanciale, che vediamo nelle vesti insolite di un Commissario tenebroso, restio ai contatti sociali. Non c’è dubbio che la rete ammiraglia stia puntando sull’attore abruzzese per vincere la prima serata degli ascolti, ma la storia de Il Commissario Ricciardi piace a prescindere. Il protagonista non è solo un uomo che crede fermamente nel suo lavoro. Grazie a quel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) All’amore non si comanda, lo sanno bene ledel. La nuova fiction Rai, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, continua a raccogliere ottimi ascolti. La seconda puntata è stata vista da un totale di 5.685.000 spettatori pari al 23.5% di share, mantenendosi stabile con il suo debutto. Dopo due appuntamenti serali, il pubblico ha iniziato ad affezionarsi al personaggio interpretato da Lino Guanciale, che vediamo nelle vesti insolite di untenebroso, restio ai contatti sociali. Non c’è dubbio che la rete ammiraglia stia puntando sull’attore abruzzese per vincere la prima serata degli ascolti, ma la storia de Ilpiace a prescindere. Il protagonista non è solo un uomo che crede fermamente nel suo lavoro. Grazie a quel ...

