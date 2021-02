L’avvocata di Zaki conferma: rinnovata la detenzione per altri 45 giorni (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – “La detenzione è stata rinnovata di altri 45 giorni”: lo ha confermato all’agenzia Dire Hoda Nasrallah, l’avvocata di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna che domenica 7 febbraio avrà trascorso un anno dietro le sbarre. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – “La detenzione è stata rinnovata di altri 45 giorni”: lo ha confermato all’agenzia Dire Hoda Nasrallah, l’avvocata di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna che domenica 7 febbraio avrà trascorso un anno dietro le sbarre.

