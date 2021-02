L’allarme dalla Gran Bretagna: “La variante inglese sta mutando ancora” (Di martedì 2 febbraio 2021) Nuova mutazione della ‘variante inglese’? Sarebbe questo L’allarme lanciato da alcuni esperti britannici. Le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna preoccupano. Infatti, alcuni scienziati hanno rilevato nuovi cambiamenti genetici del coronavirus Sars-CoV-2, definiti “preoccupanti”. La famosa ‘variante inglese’, dunque, venuta fuori per la prima volta a Sud dell’Inghilterra nei mesi scorsi, starebbe ancora mutando. Gli L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 2 febbraio 2021) Nuova mutazione della ‘’? Sarebbe questolanciato da alcuni esperti britannici. Le notizie che arrivanopreoccupano. Infatti, alcuni scienziati hanno rilevato nuovi cambiamenti genetici del coronavirus Sars-CoV-2, definiti “preoccupanti”. La famosa ‘’, dunque, venuta fuori per la prima volta a Sud dell’Inghilterra nei mesi scorsi, starebbe. Gli L'articolo NewNotizie.it.

CambiamoConToti : I dati #Istat confermano la fragilità dell'#occupazione femminile e rappresentano un campanello d'allarme per ciò c… - metaanto : RT @CapitaleIl: I veri fascisti e nazisti, oggi, sono coloro che sostengono le politiche Europee. - SilpCGIL_Milano : RT @collettiva_news: ?? BOMBA SOCIALE A meno di due mesi dalla fine del blocco dei licenziamenti i numeri del mercato del lavoro sono allarm… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Genova, un 43enne finge di essere stato aggredito dalla #ex compagna. Denunciato per il reato di #simulazione di #reato e… - Giuseppe_Galli : RT @collettiva_news: ?? BOMBA SOCIALE A meno di due mesi dalla fine del blocco dei licenziamenti i numeri del mercato del lavoro sono allarm… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme dalla Covid, «epidemia fuori controllo, ora un nuovo giro di vite»: l'allarme di Cts e Cabina di regia Il Messaggero