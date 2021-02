Laetitia Casta aspetta il quarto figlio | chi è il marito e futuro papà

Leggi su amica

(Di martedì 2 febbraio 2021) Bellissimi. Innamoratissimi. Li avevamo visti così, ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Era il 2019. Adesso(42 anni) e ilLouis Garrel (38)no il primo. Per lei, fotografata col pancione e mascherina per le strade di Parigi, è il. Per lui, il primo dopo Oumy, la ragazzina senegalese adottata quando viveva e amava Valeria Bruni Tedeschi.(11/5/1978). Top model, attrice, regista. Tre figli e tre grandi amori: Stephane Sednaoui, Stefano Accorsi e Louis Garrel, suodal giugno 2017. E padre del suo, in arrivo. Foto LaPresse Bellissimi e anche famosissimi. Alla trasmissione su Rai Tre avevano partecipato per presentare il ...