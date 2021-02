Kitikaka – Appello a Marco Lollobrigida | nella tua trasmissione vogliamo Ana Quiles sempre | comunque e dovunque

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ana, oh Ana. È l’ora del primo ultimatum diall’amico. Non abbiamo più sposato una causa così civile e moderna dai tempi in cui Wanda Nara veniva isolata come una passante in un panchetto a leggere la schedina da PierPardo o Francesca Barra finiva in scavalcamento di campo dietro macchinisti e fonici a lambiccare con l’iPad da Chiambretti. Quindi, caro, noi chiediamo, anzi, no ancor di più, pretendiamo che ad #atuttarete Anavada al posto di Spillo Altobelli, di Zambrotta, di Vocalelli, di Paganini che non ripete, di Peo Pericoli e Gianduia Vettorello.Ana ovunque. Ana in collegamento da San Siro e Ana in collegamento dagli spogliatoi mentre parla Conte (Antonio non Giuseppe), Ana opinionista sul difficile ...