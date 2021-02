Inter | Conte si sfoga | «Cessione? Il progetto è finito ad agosto»

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)a Rai Sport: le dichiarazioni post-Juventus di Coppa Italia. Così il tecnico nerazzurro prima del match di San Siro Antonioha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo-Juventus di Coppa Italia. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24JUVE – «Nel primo tempo abbiamo fatto due regali. L’abbiamo fatta noi la partita. Abbiamo commesso due ingenuità, per il resto abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo essere cinici a sfruttare le occasioni. Non sarà una passeggiata al ritorno, non affrontiamo l’ultima della classe. Adesso pensiamo al campionato, poi prepareremo il ritorno di Coppa Italia». LUKAKU – «Il ragazzo è sereno, tranquillo. Si è sempre comportato nella giusta maniera, e non si permetterebbe mai di offendere nessuno. Bisognerebbe essere più ...

5,5Il vantaggio forse illude l': dopo il rigore prevale la confusione. La finale si allontana. Queste invece le pagelle dei bianconeri: 5,5 Buffon Il primo gol subito da 43enne finisce ...stavolta non ha avuto gioco facile anche a causa delle squalifiche di Hakimi e Lukaku . A ... Questo risultato ha detto che i bianconeri non sono in soggezione davanti alla squadra diL'allenatore nerazzurro dopo la semifinale persa in Coppa Italia: "Vidal scontento per il cambio? Le mie decisioni devono star bene ai giocatori e basta" ...Conte a Rai Sport: le dichiarazioni post Inter-Juventus di Coppa Italia. Così il tecnico nerazzurro prima del match di San Siro ...