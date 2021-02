Influenza, perché quest'anno è pressoché sparita (Di martedì 2 febbraio 2021) I virus a trasmissione aerea sono stati frenati dall'utilizzo delle mascherine, dalle misure di contenimento come il distanziamento e dai vaccini anti-Influenzali. L'Influenza – che è un virus come il Sars-CoV-2 – è crollata. A dirlo sono i dati dell'Istituto superiore di sanità, e lo confermano i risultati degli ulteriori studi condotti a livello locale dai vari istituti ospedalieri italiani, come per esempio quello dell’Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Negrar di Valpolicella. Dai 18.000 tamponi naso-faringei processati nel Laboratorio di microbiologia del Dipartimento di Malattie infettive e Tropicali dell’Irccs non è emersa finora traccia né del virus Rsv né di quello che provoca la comune Influenza stagionale. Già la scorsa estate era emerso che nell'emisfero australe – dove era inverno – le misure anti-Covid avevano ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) I virus a trasmissione aerea sono stati frenati dall'utilizzo delle mascherine, dalle misure di contenimento come il distanziamento e dai vaccini anti-li. L'– che è un virus come il Sars-CoV-2 – è crollata. A dirlo sono i dati dell'Istituto superiore di sanità, e lo confermano i risultati degli ulteriori studi condotti a livello locale dai vari istituti ospedalieri italiani, come per esempio quello dell’Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Negrar di Valpolicella. Dai 18.000 tamponi naso-faringei processati nel Laboratorio di microbiologia del Dipartimento di Malattie infettive e Tropicali dell’Irccs non è emersa finora traccia né del virus Rsv né di quello che provoca la comunestagionale. Già la scorsa estate era emerso che nell'emisfero australe – dove era inverno – le misure anti-Covid avevano ...

