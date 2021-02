Il Tribunale di Mosca ha condannato Navalny a 3 anni e 5 mesi Il principale oppositore di Putin dovrà scontare in carcere un residuo di pena

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ildistrettuale Simonovsky, riunitosi per l’occasione presso la sede deldi, ha sostituito la condanna ai domiciliari e poi alla libertà vigilata per Alexeicon una vera e propria condanna a 3e 5di prigione.in realtàundi 2e 5, avendo già trascorso un anno in detenzione. Ilha così accolto le richieste del Servizio penitenziario russo e della procura generale. Ildi Vladimirè stato ritenuto colpevole di aver violato i termini della libertà condizionale, nei cinqueche ha ...