Il tavolo programmatico ha poco tempo per trovare la quadra. Fico salirà questa sera al Colle per riferire a Mattarella (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono ancora in corso i lavori della seconda giornata del tavolo programmatico promosso dal presidente della Camera, Roberto Fico, nell'ambito del mandato esplorativo affidatogli dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I lavori del tavolo andranno avanti oltre il previsto, inizialmente era previsto che si concludessero alle 13 di oggi. Fico nel primo pomeriggio si è recato nella sala della Lupa, dove è in corso il tavolo con tutti i rappresentanti della vecchia maggioranza (M5S, Pd, Leu e Italia Viva), e si recherà "entro stasera" al Quirinale per riferire al Capo dello Stato. Il presidente della Camera ha comunicato la disponibilità di spazio fino alle 18. Fico, prima di salire al Colle, ...

