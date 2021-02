Guardiani della Galassia 3, inizio delle riprese e location (Di martedì 2 febbraio 2021) La pandemia in corso ha spostato il ciak per diverso tempo. Adesso Si avvicina il momento dell’inizio delle riprese di “Guardiani della Galassia 3”. L’annuncio dell’avvio dei lavori sul set è una notizia che i fan attendono da tempo. Quando inizieranno le riprese di Guardiani della Galassia 3? La prossima avventura per il più grande gruppo di pirati spaziali del Marvel Cinematic Universe sta per iniziare con le riprese di Guardiani della Galassia Vol 3, nuovo film scritto e diretto da James Gunn. Come ampiamente dichiarato in passato, la produzione del nuovo film dei Marvel Studios inizierà subito dopo che il regista avrà terminato le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) La pandemia in corso ha spostato il ciak per diverso tempo. Adesso Si avvicina il momento dell’di “3”. L’annuncio dell’avvio dei lavori sul set è una notizia che i fan attendono da tempo. Quando inizieranno ledi3? La prossima avventura per il più grande gruppo di pirati spaziali del Marvel Cinematic Universe sta per iniziare con lediVol 3, nuovo film scritto e diretto da James Gunn. Come ampiamente dichiarato in passato, la produzione del nuovo film dei Marvel Studios inizierà subito dopo che il regista avrà terminato le ...

gooldenxzayn : @WR0NGVIBEZ JAHSHA sto guardando i guardiani della galassia - SpettacoloDaily : Avrebbe potuto prendere parte del cast di Guardiani della Galassia ma l'attrice disse no - gooldenxzayn : vado a vedermi i guardiani della galassia per calmarmi - Fede_BDavis : Enula di un altro mondo, pianeta, galassia. Infatti fa parte dei guardiani della galassia. Autorido e vado anche a… - testardo1984 : Luann 2 Tara non cerca aiuto o comprensione da adulti o da ex guardiani dell'università! Adesso che è fuori dalla c… -