Fico | “Non c’è unanime disponibilità per una maggioranza”

"Si conclude oggi il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente Mattarella. A seguito del giro di consultazioni con le forze della maggioranza ho promosso l'avvio di un confronto su temi e punti del programma. Ho comunicato al presidente Mattarella alla fine del mio mandato che allo stato attuale permangono distanze alla luce delle quali non ho registrato la volontà di dare vita a una maggioranza". Così il presidente della Camera Roberto Fico.

