Digitalizzazione del mondo retail, Sensormatic Solutions lancia Sensormatic IQ (Di martedì 2 febbraio 2021) (Milano, 2 febbraio 2021) - Johnson Controls, leader globale specializzato in edifici intelligenti e sostenibili e ideatore delle applicazioni connesse OpenBlue, ha annunciato che Sensormatic Solutions, suo portfolio di soluzioni per il retail, ha lanciato una nuova piattaforma operativa intelligente dedicata al mondo retail. Basata sull'expertise di Sensormatic Solutions nel settore e su un solido ecosistema di partner tecnologici, Sensormatic IQ - questo il nome della piattaforma - garantisce agli esercenti l'accesso a soluzioni avanzate per connettere persone, prodotti e dati in modi nuovi e innovativi. In particolare, la piattaforma può integrare insight provenienti da ...

