Dialogo tra Montalbano e Renzi sull’Italia sua

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 febbraio 2021) Erino le unnici di matine e Muntilbano tiniva le carta fino alle ricchia e quinni quanno il tilifuno sunai arrispundette come si facia quanno ti vuia sbariari. “Chi fu?”. “Non fuit niuna”. Muntilbano: “E allura mi tilifuna n’algaritmia?”. “A mia l’alga non mi piaciana mi sanna di laida”. M: “Ma insumma chi stavia al tilifuna?”. Catarelli: “Duttuiri, ma vira nun mi havia cunusciuta: sugno Catarelli!”. M: “E che vulia?”. C: “Ci stavia che ci è – ma non fu; nuta parianti mintalia di Muntilbano – al tilifuna uni che dicia che è di Itaglia Viva, taliaa Mattea che volia parlari cu vuia di tilifuna pirsonalimenta: che faccia vi lo passia?”. M: “E passammilla: capacia che è uni che vulia babbiari”. “Bona giornata Commissario, ha capito chi la staa parlando?”. M: “Boni juorna sinaturi cusa potia fari pe Idda?”. Rentia: “La chiamo perché vorrei da lei un pareeere sulla ...