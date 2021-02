Dall'Italia la cura contro il diabete di tipo uno (Di martedì 2 febbraio 2021) La cura per il diabete di tipo uno è dietro l'angolo. E potrebbe essere una scoperta rivoluzionaria tutta Italiana. Ad annunciarlo è l'azienda biotech milanese Enthera, che sta già producendo un farmaco in grado, se le sperimentazioni avranno successo, di liberare i diabetici Dall'obbligo dell'insulina. Il cosiddetto diabete di tipo uno, che colpisce soprattutto bambini e adolescenti, è una malattia cronica autoimmune che in Italia interessa 250 mila persone, e la cui incidenza cresce ogni anno del 5%. Il sistema immunitario attacca le cellule del pancreas che producono insulina, facendo alzare il livello di zuccheri nel sangue, ed esponendo i pazienti, nel tempo, a possibili complicanze. A differenza del diabete di ... Leggi su panorama (Di martedì 2 febbraio 2021) Laper ildiuno è dietro l'angolo. E potrebbe essere una scoperta rivoluzionaria tuttana. Ad annunciarlo è l'azienda biotech milanese Enthera, che sta già producendo un farmaco in grado, se le sperimentazioni avranno successo, di liberare i diabetici'obbligo dell'insulina. Il cosiddettodiuno, che colpisce soprattutto bambini e adolescenti, è una malattia cronica autoimmune che ininteressa 250 mila persone, e la cui incidenza cresce ogni anno del 5%. Il sistema immunitario attacca le cellule del pancreas che producono insulina, facendo alzare il livello di zuccheri nel sangue, ed esponendo i pazienti, nel tempo, a possibili complicanze. A differenza deldi ...

