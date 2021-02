Crisi di Governo, veti incrociati sulla squadra: è bagarre (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sono in corso i lavori della seconda giornata del tavolo programmatico di iniziativa del presidente della Camera Roberto Fico sulla base del mandato esplorativo da lui ricevuto dal presidente della Repubblica. Il tavolo andrà avanti oltre il previsto, inizialmente era previsto che si concludessero alle 13. Il presidente della Camera Roberto Fico è arrivato nella sala della Lupa, dove è in corso il tavolo sul programma. Fico aveva aperto ieri mattina i lavori, per poi lasciarli dopo poco più di mezzora. Ancora molti i nodi da sciogliere, tra i quali il Mes e il reddito di citadinanza. Oggi si parte dalla giustizia. Iv dice no al lodo-Orlando. Il Pd fa sapere che su ambiente e scuola c’è una ‘significativa convergenza’. In serata il presidente della Camera riferirà al capo dello Stato sulla fattibilità di un Conte ter. Mattarella ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sono in corso i lavori della seconda giornata del tavolo programmatico di iniziativa del presidente della Camera Roberto Ficobase del mandato esplorativo da lui ricevuto dal presidente della Repubblica. Il tavolo andrà avanti oltre il previsto, inizialmente era previsto che si concludessero alle 13. Il presidente della Camera Roberto Fico è arrivato nella sala della Lupa, dove è in corso il tavolo sul programma. Fico aveva aperto ieri mattina i lavori, per poi lasciarli dopo poco più di mezzora. Ancora molti i nodi da sciogliere, tra i quali il Mes e il reddito di citadinanza. Oggi si parte dalla giustizia. Iv dice no al lodo-Orlando. Il Pd fa sapere che su ambiente e scuola c’è una ‘significativa convergenza’. In serata il presidente della Camera riferirà al capo dello Statofattibilità di un Conte ter. Mattarella ...

