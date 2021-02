Crimini esplosivi | un libro indagine sugli attentati che hanno segnato la Storia

Leggi su wired

(Di martedì 2 febbraio 2021) A raccontarlo, Danilo Coppe fa uno di quei lavori rari che coniugano le competenze dell’età adulta con il senso di avventura e di meraviglia che accompagna l’infanzia. In realtà il suo è un mestiere rischioso e legato al nostro presente,da emergenze climatiche e dalla fragilità delle infrastrutture. Coppe è unsta civile. Fa saltare ponti, palazzi, torri, strade, insomma, tutto ciò che è inutile, precario e magari rischia di crollare da sé provocando danni anche umani. Il momento in cui è imploso il Ponte Morandi (foto: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)Il suo curriculum da citare per intero sarebbe lungo. Proviamo a dire le cose essenziali: è esperto in blasting engineering con oltre 700 interventi distica, tra cui la direzione per l’abbattimento del ponte Morandi; è fondatore e presidente ...