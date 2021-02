Coronavirus: Bertolaso, ‘vaccinare tutti i lombardi entro giugno è possibile’ (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) – Per vaccinare entro l’estate, Bertolaso intende coinvolgere quante più associazioni possibili, dalla Croce rossa agli alpini, insieme ad almeno “ventimila” volontari di protezione civile della Regione per portare avanti la campagna. “Chiederemo anche a chi è andato in pensione di dare una mano, ci sarà uno straordinario gioco di squadra”, afferma. “Vaccinare gli italiani per un medico o un infermiere dovrebbe essere un dovere morale”. Al momento, si stanno già identificando con i sindaci le strutture per portare avanti la campagna, che sarà “24 ore su 24, sette giorni su sette, su vari turni”. Bertolaso è “molto ottimista” sulle forniture: “Febbraio e marzo saranno ancora critici, ma da aprile in poi saremo inondati di vaccini, ne avremo quattro tipologie diverse e la parte logistica sarà estremamente complessa ma ce la ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) – Per vaccinarel’estate,intende coinvolgere quante più associazioni possibili, dalla Croce rossa agli alpini, insieme ad almeno “ventimila” volontari di protezione civile della Regione per portare avanti la campagna. “Chiederemo anche a chi è andato in pensione di dare una mano, ci sarà uno straordinario gioco di squadra”, afferma. “Vaccinare gli italiani per un medico o un infermiere dovrebbe essere un dovere morale”. Al momento, si stanno già identificando con i sindaci le strutture per portare avanti la campagna, che sarà “24 ore su 24, sette giorni su sette, su vari turni”.è “molto ottimista” sulle forniture: “Febbraio e marzo saranno ancora critici, ma da aprile in poi saremo inondati di vaccini, ne avremo quattro tipologie diverse e la parte logistica sarà estremamente complessa ma ce la ...

