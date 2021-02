Corona virus | Italia | 437765 attualmente positivi a test -9824 in un giorno con 89344 decessi 499 e 2043499 guariti 18976 Totale di 2570608 casi 9660 Dati della protezione civile | effettuati 244429 tamponi

zazoomblog : Puglia: 124165 positivi a test corona virus incremento di 879 rispetto a ieri Dallinizio della pandemia. Dati diffu… - Marcos56396814 : @GhoulzOfficial Oh no????? CORONA VIRUS ?? - chattie00 : @Dan_passover @TgLa7 Ricordi male, sin dall'inizio di parlava di possibili varianti trattandosi di corona virus... - pieterj53 : Se proprio, proprio, devo vaccinarmi contro il Corona virus, posso scegliere Sputnik V? - nonrispondere : @BI_Italia dei corona virus sapeva tutto il mondo dal 2006 che poi una variante cinese si sia evoluta non era una sorpresa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Il Sole 24 ORE

Scende la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi ilfa registrare 919 positivi su 11.073 tamponi effettuati , 75 in meno di ieri con 2.656 tamponi ...in Campania twDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito ...E a infettarsi, in ufficio o nei reparti ospedalieri, in 7 casi su 10 sono le lavoratrici donne. Il problema però è un altro: a scontare gli effetti della crisi, con ogni probabilità, saranno ancora u ...Milano, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il vaccino russo 'Sputnik V', somministrato in 2 dosi a 21 giorni di distanza l'una dall'altra, ha un'efficacia del 91,6% contro Covid-19. L'effetto protettivo non ...