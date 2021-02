Coppa Italia | la doppietta di Ronaldo rimonta l’Inter | è 2-1 all’intervallo

SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - juventusfcen : ?????????? ??'???????????? ???? ?????? ?????? ?? ?? Coppa Italia ?? @Inter_en ?? Stadio San Siro ? 20:45 CET ?? #InterJuve - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - Pasqual01350178 : @ZZiliani La rai ancora continua @RaiSport scandaloso per fortuna avete solo la coppa italia - AminaAini : RT @purtroppo: Povero Mattarella, che fa la sua dichiarazione nella pausa della partita di Coppa Italia, come una Lady Gaga qualsiasi... -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

... 2021 Formazioni ufficiali dell'andata della semifinale di. A Conte mancheranno Lukaku e Hakimi, fuori per squalifica. Pirlo invece sorprende tutti rispetto alle scelte della vigilia e ...Inter e Juventus si ritrovano inper la semifinale di andata allo stadio San Siro. La gara di ritorno si giocherà all'Allianz Stadium di Torino tra una settimana, martedì 9. Le due squadre si affrontano a due settimane ...Paolo Ziliani non ci va tenero con la Juventus durante questa semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Durante il primo tempo ha avuto modo di lanciare stilettate a Gigi Buffon, prima per aver "riso ...Entra sempre più nel vivo l'edizione 2020/2021 della Coppa Italia, con le gare valide per le semifinali della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE ...