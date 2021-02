Cassazione riapre il caso dei derivati di Stato: a giudizio ex ministri e vertici Mef (Di martedì 2 febbraio 2021) Cifra record nella storia dei processi contabil: ipotizzato un danno erariale di 3,9 miliardi. La Cassazione accoglie il ricorso del Pg della Corte dei Conti contro l’archiviazione del caso per “difetto di giurisdizione” e riapre così il caso dei derivati di Stato. Tornano a giudizio davanti ai magistrati contabili, per la vicenda della stipulazione di contratti in prodotti finanziari derivati ad alto rischio con la banca Morgan Stanley, gli ex ministri dell’Economia Vittorio Grilli e Domenico Siniscalco, e gli ex vertici del Mef Maria Cannata, ex dirigente del debito pubblico, e l’ex dg del Tesoro Vincenzo La Via. Esclusa invece la banca americana. La decisione ribalta le scelte assunte dalla stessa Corte dei ... Leggi su ilparagone (Di martedì 2 febbraio 2021) Cifra record nella storia dei processi contabil: ipotizzato un danno erariale di 3,9 miliardi. Laaccoglie il ricorso del Pg della Corte dei Conti contro l’archiviazione delper “difetto di giurisdizione” ecosì ildeidi. Tornano adavanti ai magistrati contabili, per la vicenda della stipulazione di contratti in prodotti finanziariad alto rischio con la banca Morgan Stanley, gli exdell’Economia Vittorio Grilli e Domenico Siniscalco, e gli exdel Mef Maria Cannata, ex dirigente del debito pubblico, e l’ex dg del Tesoro Vincenzo La Via. Esclusa invece la banca americana. La decisione ribalta le scelte assunte dalla stessa Corte dei ...

igorbrickil5S : RT @ElioLannutti: Derivati: Cassazione riapre caso ex ministri e ex vertici Mef Grilli,Siniscalco,Cannata, La Via di nuovo davanti Corte Co… - mattiamagrassi : Torna in Corte dei conti la maxi-accusa per danno erariale rivolta a ex vertici del Tesoro per 6 derivati di Stato… - cinmir89 : RT @ElioLannutti: Derivati: Cassazione riapre caso ex ministri e ex vertici Mef Grilli,Siniscalco,Cannata, La Via di nuovo davanti Corte Co… - paolominervino : RT @ElioLannutti: Derivati: Cassazione riapre caso ex ministri e ex vertici Mef Grilli,Siniscalco,Cannata, La Via di nuovo davanti Corte Co… - Steno5Stelle : RT @ElioLannutti: Derivati: Cassazione riapre caso ex ministri e ex vertici Mef Grilli,Siniscalco,Cannata, La Via di nuovo davanti Corte Co… -