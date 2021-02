Cari Renzi e Di Battista, quando cadono teste poi arriva il Termidoro (Di martedì 2 febbraio 2021) Premesso che i commensali al tavolo di Fico sono sembrati, sin qui, come l’avvocato e il contadino, alternativamente s’intende, della celebre macchietta di Gigi Proietti (“parlamo da omo a omo, papale, papale, qui te s’enculano, qui se l’inculamo, qui se l’inculamo, qui te s’enculano, per quanto...”), vorremmo però riportare la crisi davanti alla severità della storia. Non paghi di aver iniziato a consumare questo psicodramma nel bel mezzo dei cento anni di una scissione e una nascita storiche, la dannazione come l’ha simbolicamente chiamata Ezio Mauro, che qualcosa avrebbe dovuto dire un po’ a tutti, il Pci e il Psi per un secolo divisi ad un certo punto senza nemmeno sapere più il perché. Ma ci può stare, forse, perché alcuni attori di questa commedia di quella storia non hanno mai saputo che farsene. E allora si sarebbe dovuto pensare, riflettere sulla rottura consumata a Palazzo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Premesso che i commensali al tavolo di Fico sono sembrati, sin qui, come l’avvocato e il contadino, alternativamente s’intende, della celebre macchietta di Gigi Proietti (“parlamo da omo a omo, papale, papale, qui te s’enculano, qui se l’inculamo, qui se l’inculamo, qui te s’enculano, per quanto...”), vorremmo però riportare la crisi davanti alla severità della storia. Non paghi di aver iniziato a consumare questo psicodramma nel bel mezzo dei cento anni di una scissione e una nascita storiche, la dannazione come l’ha simbolicamente chiamata Ezio Mauro, che qualcosa avrebbe dovuto dire un po’ a tutti, il Pci e il Psi per un secolo divisi ad un certo punto senza nemmeno sapere più il perché. Ma ci può stare, forse, perché alcuni attori di questa commedia di quella storia non hanno mai saputo che farsene. E allora si sarebbe dovuto pensare, riflettere sulla rottura consumata a Palazzo ...

E poi Conte che parla, ma a lungo tace, che si ritiene offeso, che 'non mi umilierò mai per Renzi' (invece governare con Salvini si poté fare). Un caso a parte Zingaretti che va di qua e di là, ...

Sotto tortura in Yemen

Lo scopo iniziale del gruppo era la liberazione dei loro cari. Nel tempo, l'obiettivo del gruppo è ... Nonostante l'incontro tra Matteo Renzi ed il principe Mohammed bin Salman , il governo italiano ha ...

