infobetting : Bordeaux-Lille (mercoledì 3 febbraio, ore 19): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Bordeaux – Lille: diretta live, risultato in tempo reale - 11contro11 : Ligue 1, giornata 22: che impresa del #Lorient contro il PSG! #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lille #Lione… -

Ultime Notizie dalla rete : Bordeaux Lille

La Notizia Sportiva

Il, ora in testa, ha sconfitto di misura il Digione con il gol di Yazici . Il Lione si è imposto invece per 2 - 1 sul. Insegue il Monaco , che ha vinto in trasferta con il Nantes . ...A disposizione: Le probabili formazioni diIldovrebbe scendere in campo con un 4 - 2 - 3 - 1 con Costil tra i pali, in difesa Baysse e Koscielny centrali con Sabaly e ...I risultati della 22^ giornata di Ligue 1, la classifica aggiornata ed i capocannonieri del campionato francese In Francia è già tempo di analisi per la terza giornata di ritorno, la 22^ del campionat ...I parigini perdono la testa della classifica nonostante la doppietta su rigore di Neymar. Lille primo inseguito dal Lione ...