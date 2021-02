Benno Neumair, i 2 audio WhatsApp ascoltati in Aula: la madre si lamentava del figlio. Lei e il marito risultano ancora scomparsi (Di martedì 2 febbraio 2021) Sabato scorso, durante l’udienza di convalida dell’arresto di Benno Neumair, in custodia cautelare con l’accusa di aver ucciso i sui genitori e aver fatto sparire i loro cadaveri, in Aula sono stati ascoltati due messaggi audio inviati su WhatsApp da Laura Perselli a un amica, nei quali la madre si lamentava del comportamento del figlio. È l’ultima novità emersa dalle indagini sulla scomparsa di Peter Neumair e di sua moglie, spariti la sera del 4 gennaio scorso. I sostituti procuratori Igor Secco e Federica Jovene hanno fatto ascoltare i due audio, ma non trapelano dettagli sul loro contenuto. La madre si lamentava del figlio e delle convivenza nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Sabato scorso, durante l’udienza di convalida dell’arresto di, in custodia cautelare con l’accusa di aver ucciso i sui genitori e aver fatto sparire i loro cadaveri, insono statidue messaggiinviati suda Laura Perselli a un amica, nei quali lasidel comportamento del. È l’ultima novità emersa dalle indagini sulla scomparsa di Petere di sua moglie, spariti la sera del 4 gennaio scorso. I sostituti procuratori Igor Secco e Federica Jovene hanno fatto ascoltare i due, ma non trapelano dettagli sul loro contenuto. Lasidele delle convivenza nella ...

fattoquotidiano : Benno Neumair, i 2 audio WhatsApp ascoltati in Aula: la madre si lamentava del figlio. Lei e il marito risultano an… - Noovyis : (Benno Neumair, i 2 audio WhatsApp ascoltati in Aula: la madre si lamentava del figlio. Lei e il marito risultano a… - stalkingitaly : Benno Neumair, i due WhatsApp audio in cui la mamma scomparsa a Bolzano con il marito si lamentava del figlio - Piergiulio58 : Coppia scomparsa a Bolzano, gli audio della madre su Benno Neumair. - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Bolzano, arrestato Benno Neumair, il figlio della coppia scomparsa. Il servizio di @LucillaMasucci e gli aggiornamenti i… -