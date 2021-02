Asstel, Guindani: “Per fibra e 5G necessari fondi Recovery per almeno 10 miliardi” (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – La dotazione messa in campo dall’Italia nel suo Pnrr “nella parte relativa alla realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga, fibra e 5G, è del tutto insufficiente. Io credo che vadano previsti almeno 10 miliardi”. È quanto afferma il presidente di Asstel, Pietro Guindani, in un’intervista su Il Sole24 Ore. “Le infrastrutture digitali – spiega Guindani – sono la premessa indispensabile per la trasformazione digitale di imprese, Pa, turismo o agricoltura. Scordiamoci la diffusione omogenea di big data, cloud computing o intelligenza artificiale se non disporremo di copertura Vhcn sull’intero territorio nazionale. Senza infrastrutture adeguate vedremo solo crescere il digital divide”. Nel dettaglio – prosegue il presidente di Asstel – “ci sono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – La dotazione messa in campo dall’Italia nel suo Pnrr “nella parte relativa alla realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga,e 5G, è del tutto insufficiente. Io credo che vadano previsti10”. È quanto afferma il presidente di, Pietro, in un’intervista su Il Sole24 Ore. “Le infrastrutture digitali – spiega– sono la premessa indispensabile per la trasformazione digitale di imprese, Pa, turismo o agricoltura. Scordiamoci la diffusione omogenea di big data, cloud computing o intelligenza artificiale se non disporremo di copertura Vhcn sull’intero territorio nazionale. Senza infrastrutture adeguate vedremo solo crescere il digital divide”. Nel dettaglio – prosegue il presidente di– “ci sono ...

