Afghanistan | tre attentati a Kabul | due vittime

UnioneSarda : #Afghanistan - Tre attentati a #Kabul, due morti e diversi feriti - Piergiulio58 : Afghanistan: tre attentati a Kabul, due morti - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Afghanistan: tre attentati a Kabul, due morti: (ANSA) - KABUL, 02 FEB - Due persone sono morte in una serie di atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan tre

ANSA Nuova Europa

Due persone sono morte in una serie di attentati a Kabul nell'ora di punta. Lo riferisce il portavoce della polizia, Ferdaws Faramarz, precisando che nella prima esplosione sono rimaste uccise due ......come comandante della task force Aquila, per la stabilizzazione della regione ovest del paese e la costruzione di un aeroporto militare. In questi anni ho poi avuto la benedizione di...Oggi, 2 febbraio, due persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite in due diversi attentati a Kabul, capitale dell’Afghanistan. Lo ha comunicato il portavoce della polizia, Ferdaws Faramarz. L ...E' di due morti il bilancio di tre attentati avvenuti nei pressi di Kabul, capitale dell'Afghanistan, nell'ora di punta ...