Via al concorso per 247 anestesisti aperto agli specializzandi di tutta la Sicilia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il bando è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 gennaio. L'azienda capofila è il Policlinico di Palermo. C'è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi. La maxi procedura è stata avviata per ... Leggi su palermo.repubblica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il bando è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 gennaio. L'azienda capofila è il Policlinico di Palermo. C'è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi. La maxi procedura è stata avviata per ...

rep_palermo : Via al concorso per 247 anestesisti aperto agli specializzandi di tutta la Sicilia [di Giusi Spica] [aggiornamento… - SiviaBacci : #Concorso internazionale di composizione sinfonica @cameratastrumpo @lafilharmonie #musicasinfonica - visitpiacenza : Al via il concorso Giana Anguissola - CaleEuropaEdic : Al via il #concorso letterario per giovani #scrittori ‘Premio Chiara Giovani 2021’. - CaleEuropaEdic : ? Al via il #concorso per #cortometraggi ‘MalatestaShort Film Festival 2021’. -