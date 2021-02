Vaccino, Israele fornirà 5mila dosi ai Palestinesi: l’ok dopo il pressing Onu (Di lunedì 1 febbraio 2021) dopo un forzato pressing dell’Onu, l’Israele ha deciso di fornire 5mila dosi di Vaccino ai Palestinesi. Gesto solamente “simbolico” dei destinatari. Nelle ultime settimane l’Onu ha rafforzato il pressing contro l’Israele per fornire le dosi del Vaccino ai Palestinesi. Una pressione incrementata anche da parte delle autorità internazionali e dalle Ong. Alla fine il paese L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)un forzatodell’Onu, l’ha deciso di fornirediai. Gesto solamente “simbolico” dei destinatari. Nelle ultime settimane l’Onu ha rafforzato ilcontro l’per fornire ledelai. Una pressione incrementata anche da parte delle autorità internazionali e dalle Ong. Alla fine il paese L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Israele consegna 5mila dosi di vaccino Pfizer ai palestinesi. In arrivo anche Sputnik - ilpost : Israele fornirà ai palestinesi 5mila dosi di vaccino contro il coronavirus - RobertoBurioni : Appena pubblicato gigantesco report su primi dati vaccinazione in Israele. Non ho tempo per commentare, ma 1) il va… - AbdulAlhazared : RT @ilpost: Israele fornirà ai palestinesi 5mila dosi di vaccino contro il coronavirus - cintamtam : RT @ilpost: Israele fornirà ai palestinesi 5mila dosi di vaccino contro il coronavirus -