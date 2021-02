Vaccino Covid, von der Leyen: “Entro l’estate a 70% europei” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ursula von der Leyen difende l’operato della Commissione europea sui vaccini. La numero uno dell’Eurogoverno in un’intervista a un ristretto numero di quotidiani internazionali, tra cui Repubblica, conferma l’obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione adulta in Europa Entro l’estate. “Ci aspettiamo che recuperi le dosi tagliate nel primo trimestre” aggiunge a proposito di AstraZeneca che ha tagliato il 70% delle consegne all’Unione. “La strategia per recuperare le dosi dell’azienda anglo-svedese – spiega – si basa sul nuovo meccanismo dell’export lanciato venerdì, grazie il quale Bruxelles avrà i dati sui vaccini prodotti in Europa e venduti fuori dal continente da dicembre ad oggi: “Quando avremo i dati completi che si sostituiranno ai rumors torneremo al tavolo con AstraZeneca e li richiameremo ai loro ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ursula von derdifende l’operato della Commissione europea sui vaccini. La numero uno dell’Eurogoverno in un’intervista a un ristretto numero di quotidiani internazionali, tra cui Repubblica, conferma l’obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione adulta in Europa. “Ci aspettiamo che recuperi le dosi tagliate nel primo trimestre” aggiunge a proposito di AstraZeneca che ha tagliato il 70% delle consegne all’Unione. “La strategia per recuperare le dosi dell’azienda anglo-svedese – spiega – si basa sul nuovo meccanismo dell’export lanciato venerdì, grazie il quale Bruxelles avrà i dati sui vaccini prodotti in Europa e venduti fuori dal continente da dicembre ad oggi: “Quando avremo i dati completi che si sostituiranno ai rumors torneremo al tavolo con AstraZeneca e li richiameremo ai loro ...

La7tv : #nonelarena Mariano Amici, Il medico di base contro il vaccino anticovid: 'Non sono un novax, è 40 anni che effettu… - Agenzia_Ansa : #Covid19 La #Pfizer fornirà all'Unione europea fino a ulteriori 75 milioni di dosi di #vaccino #ANSA - Adnkronos : #Vaccino #covid Italia, #Crisanti: 'Bisognava chiedere a Amazon per consegna' - skywalker_iv : RT @miia_2018: Ohio, USA - Infermiera di 39 anni deceduta 48 ore dopo il vaccino Covid: - Fusillide : RT @La7tv: #ottoemezzo L'immunologa Antonella Viola: 'Non darei il vaccino AstraZeneca a un paziente 50enne iperteso, perché è meno efficac… -