Un Posto al Sole, anticipazioni: è scontro tra Michele e Chiara (Di martedì 2 febbraio 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni dall’8 al 12 febbraio. Chiara convince Silvia a concedere un’intervista, evento che incrina ancora di più il rapporto con Michele. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dall’8 al 12 febbraio. In queste puntate vedremo incrinarsi ancora di più il rapporto tra Silvia e Leggi su 2anews (Di martedì 2 febbraio 2021) Unaldall’8 al 12 febbraio.convince Silvia a concedere un’intervista, evento che incrina ancora di più il rapporto con. Arrivano le ultimedella trama delle puntate di Unal, dall’8 al 12 febbraio. In queste puntate vedremo incrinarsi ancora di più il rapporto tra Silvia e

Notiziedi_it : Nicolò Zenga: la sua fidanzata è un’attrice di Un Posto Al Sole - Mony_Marian : @pangoccioly Ma Andrea l'ha nominata...mi sembra che gli altri abbiano detto è un'attrice di un posto al sole ??????? - ste_micheletti : RT @micheledalai: Non so di vela. Non so di tattica. Non so di venti. Non so di regole. Non di scafi. So che stanotte in Nuova Zelanda ho v… - RosSim80 : @Marirumarilu @Ferrucc66935382 Twitta su un posto al sole, lí batti tutti. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 2 febbraio 2021: ancora tensioni tra Silvia e Michele per colpa di Niko… -