Prada Cup | Patrizio Bertelli | “Soddisfatto dei miglioramenti di Luna Rossa La strada è ancora lunga”

(Di lunedì 1 febbraio 2021)si è qualificata alla Finale dellaCup grazie al sonoro 4-0 rifilato ad American Magic. L’imbarcazione italiana ha surclassato gli statunitensi, crescendo esponenzialmente nell’ultima settimana: barca più veloce e performante anche con vento sostenuto, equipaggio più compatto, migliore comunicazione a bordo, maggiore intesa tra i due timonieri James Spithill e Francesco Bruni, eccellente lavoro di Pietro Sibello investito nel ruolo di tattico. Ora l’equipaggio guidato a terra dallo skipper Max Sirena si prepara per l’intensissimo atto conclusivo contro Ineos Uk, in programma a partire dal 13 febbraio. Si preannuncia una serie particolarmente equilibrata e avvincente, chi riuscirà a vincere sette regate potrà alzare al cielo laCup e avrà il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista ...