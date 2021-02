Pizzolante Fi | ' Nel sistema di Palamara la stampa è complice dello strapotere delle procure'

Spraynews1 : @pizzolante_s: “Nel Sistema di #Palamara la stampa è complice dello strapotere delle #procure” “Nel Sistema descr… -

di Antonello Sette, ha letto le rivelazioni di Luca Palamaralibro intervista di Alessandro Sallusti? Sì, e devo dire che molte cose già si sapevano - osserva l'ex deputato di Forza Italia rispondendo all'...Anchecivismo c'è movimento. Aree culturali, politiche e sociali non si sentono rappresentate ...comunali uscenti del civismo che fanno capo all'ex deputato di Forza Italia Sergioalla ...L'ex deputato di Forza Italia: "La politica è stata atterrita, la politica non esiste. Il potere è in testa alle procure" ...Un Pm, un giornalista amico, un partito di riferimento, insieme, sono più potenti di Governo e Parlamento. Ti prendono di mira e sei finito. Puoi chiamarti Brambilla o Berlusconi o Renzi o Craxi. Ecco ...