Non era neanche zona gialla, e già c’è da essere neri di rabbia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le città hanno festeggiato la zona gialla, ben prima del suo inizio. Domenica di fuoco in tutta Italia Sarà stata la bella giornata. Sarà stato il profumo di nuova, e rapida, libertà. Saranno stato l’ormai anno di clausura. Ieri però gli italiani non hanno resistito. La paura del covid non ha sconfitto la voglia di prendere aria delle persone, ed ecco che arriva la polemica. Il ministro della Salute venerdì aveva comunicato che il paese si sarebbe spostato in zona gialla, ad esclusione di cinque regioni. E per evitare le resse dell’ultimo della settimana che avevamo visto sotto natale, ecco che cambia il giorno della liberazione. Dalla domenica, si passa al lunedì. A poco è servito però, una premura che non ha interessato quasi nessuno. Agostino Miozzo coordinatore del Cts lo aveva detto. Il ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le città hanno festeggiato la, ben prima del suo inizio. Domenica di fuoco in tutta Italia Sarà stata la bella giornata. Sarà stato il profumo di nuova, e rapida, libertà. Saranno stato l’ormai anno di clausura. Ieri però gli italiani non hanno resistito. La paura del covid non ha sconfitto la voglia di prendere aria delle persone, ed ecco che arriva la polemica. Il ministro della Salute venerdì aveva comunicato che il paese si sarebbe spostato in, ad esclusione di cinque regioni. E per evitare le resse dell’ultimo della settimana che avevamo visto sotto natale, ecco che cambia il giorno della liberazione. Dalla domenica, si passa al lunedì. A poco è servito però, una premura che non ha interessato quasi nessuno. Agostino Miozzo coordinatore del Cts lo aveva detto. Il ...

