Manlio Torquato entra nel comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano

(Di lunedì 1 febbraio 2021), sindaco di Nocera Inferiore (Salerno),a far parte del. L’EIC è l’organo di governo regionale del sistemae fognario. “L’impegno è per la completa ripubblicizzazione del sistema”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... il presidente dell'EIC Luca Mascolo ha voluto congratularsi con i nuovi eletti, i sindaci dei comuni di Nocera Inferiore Manlio Torquato e di Torre del Greco Giovanni Palomba, che resteranno in ...