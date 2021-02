«L’Amica Geniale 3» | dietro le quinte di «Storia di chi fugge e di chi resta»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In un periodo in cui il tempo sembra essersi fermato un po’ per tutti, Napoli e Firenze tornano indietro di cinquant’anni, riportandoci all’Italia dei cappotti di pannolenci e delle maglie in jersey. Succede durante le riprese della terza stagione de L’Amica Geniale, la serie coprodotta da Rai, Hbo, Wildside, Apartment e Fandango del gruppo Fremantle che, così come le precedenti, continua a riportare sullo schermo, con dovizia di particolari e con grande cura, la quadrilogia di Elena Ferrante pubblicata da Edizioni E/O. Per questo terzo capitolo, intitolato Storia di chi fugge e di chi resta, la storia prosegue lì dove si era interrotta salvo poi fare un balzo temporale in avanti che ci permetterà di conoscere una Lenù e una Lila più adulte, ormai nel pieno della maturità. Per i primi episodi, tuttavia, rivedremo ancora una volta Margherita Mazzucco e Gaia Girace nel ruolo delle protagoniste, almeno fino a quando passeranno il testimone a due attrici più grandi sulle quali vige ancora il massimo riserbo da parte della produzione. https://twitter.com/LilaZahir/status/1352931378099351553