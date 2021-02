L elettorale | Sorte Cambiamo | ‘Iv viene su nostre posizioni’

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Pur restando convinti della bontà del sistemamaggioritario, chiediamo da tempo alla maggioranza, sempre più determinata a percorrere la strada del proporzionale, di prevedere almeno l’introduzione delle preferenze. Ora Italia Viva ci dà ragione, ricalcando pienamente la nostra proposta. Ci auguriamo questo possa consentire ai cittadini di scegliere i loro rappresentanti, evitando il fenomeno di candidati paracadutati in territori che non conoscono”. Lo dichiara il deputato di ‘’, Alessandro. L'articolo proda Ildenaro.it.

