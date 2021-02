Il Corriere che è costretto a tornare sui propri passi per la sua intervista a Renzi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, Matteo Renzi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui parlava dell’Arabia Saudita come di un alleato strategico dell’Italia e come il vero e proprio baluardo contro il dilagare dell’estremismo islamico e del terrorismo ad esso connesso in Medio Oriente. La sua posizione era già stata contestata all’interno di questo articolo che avevamo proposto nella giornata di ieri. Tuttavia, questa mattina è proprio il Corriere su Renzi a tornare sui proprio passi, affidando un commento a Paolo Lepri all’interno del quale, sostanzialmente, si smentiscono le dichiarazioni che il leader di Italia Viva allo stesso giornale di via Solferino. LEGGI ANCHE > Come la similitudine di Travaglio su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, Matteoha rilasciato un’aldella Sera in cui parlava dell’Arabia Saudita come di un alleato strategico dell’Italia e come il vero eo baluardo contro il dilagare dell’estremismo islamico e del terrorismo ad esso connesso in Medio Oriente. La sua posizione era già stata contestata all’interno di questo articolo che avevamo proposto nella giornata di ieri. Tuttavia, questa mattina èo ilsusui, affidando un commento a Paolo Lepri all’interno del quale, sostanzialmente, si smentiscono le dichiarazioni che il leader di Italia Viva allo stesso giornale di via Solferino. LEGGI ANCHE > Come la similitudine di Travaglio su ...

