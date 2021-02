Crisi Governo, Conte-Ter “congelato”. Il piano B del Colle (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – E’ ripreso, dopo la pausa per il pranzo, alla Lupa di Montecitorio il lavoro del maxi-tavolo di lavoro convocato dal Presidente della Camera Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni. Alla riunione (che deciderà, di fatto, le sorti del Premier dimissionario) partecipano una quindicina di persone: i capigruppo di M5S Davide Crippa ed Ettore Licheri, quelli del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci, per Italia Viva i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, per Liberi e Uguali Federico Fornaro e Loredana De Petris, per Europeisti – MAIE – Centro Democratico del Senato i senatori Raffaele Fantetti e Maurizio Buccarella, per il Gruppo parlamentare Per le Autonomie del Senato Albert Laniece e Gianclaudio Bressa, per CD-Maie Bruno Tabacci ed Antonio Tasso. Per il momento nessuno scopre del tutto le carte. Italia Viva ribadisce che, per ora, non intende fare nomi – ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – E’ ripreso, dopo la pausa per il pranzo, alla Lupa di Montecitorio il lavoro del maxi-tavolo di lavoro convocato dal Presidente della Camera Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni. Alla riunione (che deciderà, di fatto, le sorti del Premier dimissionario) partecipano una quindicina di persone: i capigruppo di M5S Davide Crippa ed Ettore Licheri, quelli del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci, per Italia Viva i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, per Liberi e Uguali Federico Fornaro e Loredana De Petris, per Europeisti – MAIE – Centro Democratico del Senato i senatori Raffaele Fantetti e Maurizio Buccarella, per il Gruppo parlamentare Per le Autonomie del Senato Albert Laniece e Gianclaudio Bressa, per CD-Maie Bruno Tabacci ed Antonio Tasso. Per il momento nessuno scopre del tutto le carte. Italia Viva ribadisce che, per ora, non intende fare nomi – ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - gjscco : RT @Nico01042014: Io aggiungo che la boschi è la negazione della buona politica e non va presa comunque in considerazione. Se IV deve torna… - f_depaoli : RT @Enrico__Costa: Sono passati 19 giorni da quando il Governo è entrato in crisi con il ritiro delle due Ministre. Da allora, in piena pan… -