Crisi di governo, su programma scritto prime crepe a tavolo maggioranza (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al di là dei contenuti su cui siamo ancora alle battute iniziali è sul metodo che già manca una intesa tra le forze che dovrebbero far parte della maggioranza a sostegno di un nuovo governo. E a sottolineare la propria distanza è ancora una volta Italia viva. Questa mattina infatti in apertura del tavolo di lavoro convocato dal Presidente della Camera, Roberto Fico, non è stato richiesto un testo scritto che mettesse nero su bianco i punti programmatici, una possibilità lasciata alla decisione dei gruppi parlamentari. Ma come hanno spiegato al termine della prima parte dei lavori sia Bruno Tabacci che Leu l'incontro tra i capigruppo serviva più che altro a sancire se esistono le condizioni politiche e numeriche per formare un nuovo governo e che non ci sarebbe stato un testo.

