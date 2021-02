Coronavirus, nel 2020 nei centri commerciali -30% di vendite (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 le attività presenti all’interno delle gallerie dei centri commerciali hanno registrato un calo nelle vendite pari al 30% rispetto al 2019. È quanto emerge da un’analisi dell’Osservatorio del Consiglio Nazionale dei centri commerciali, realizzata su un campione rappresentativo di centri commerciali associati (233 strutture per un totale di 8.534 negozi). Secondo l’osservatorio, in assenza di sostegni specifici, si avranno “rilevanti e inevitabili conseguenze sull’occupazione, stimabili in una riduzione del 20% dell’attuale forza lavoro diretta e indiretta impegnata nei centri commerciali (pari ad almeno 100 mila lavoratori)”. Il CNCC ha definito “atteso e inevitabile” il dato negativo, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nelle attività presenti all’interno delle gallerie deihanno registrato un calo nellepari al 30% rispetto al 2019. È quanto emerge da un’analisi dell’Osservatorio del Consiglio Nazionale dei, realizzata su un campione rappresentativo diassociati (233 strutture per un totale di 8.534 negozi). Secondo l’osservatorio, in assenza di sostegni specifici, si avranno “rilevanti e inevitabili conseguenze sull’occupazione, stimabili in una riduzione del 20% dell’attuale forza lavoro diretta e indiretta impegnata nei(pari ad almeno 100 mila lavoratori)”. Il CNCC ha definito “atteso e inevitabile” il dato negativo, ...

