Coronavirus | i dati – 7 925 contagi su 142mila test | meno casi rispetto a ieri | ma sale il tasso di positività 329 i decessi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 7.925 i nuovidiaccertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore,i tamponi totali effettuati (tra antigenici e molecolari). Come ogni lunedì, si tratta di un dato in forte caloai giorni precedenti per effetto della ridotta capacità diing durante il weekend. Ildioggi si ata al 5,56%, in leggera crescita per il secondo giorno consecutivo. 329 le vittime. Negli ospedali si registra un nuovo aumento dei ricoveri. Al netto degli ingressi e delle uscite dai reparti, attualmente risultano occupati 20.260 posti letto in area medica (+164) e 2.252 in terapia intensiva (+37). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.