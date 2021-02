Colpo di Stato Myanmar: arrestata Aung San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) La leader della Birmania Aung San Suu Kyi è stata arrestata durante in Colpo di Stato per opera del potente esercito del Myanmar. L’esercito birmano ha annunciato che sarà imposto lo Stato di emergenza per un anno. Nel frattempo, l’ex generale Myint Swe, uno dei due vicepresidenti, ricoprirà la carica ad interim. Tutti i poteri Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) La leader della BirmaniaSan Suu Kyi è statadurante indiper opera del potente esercito del. L’esercito birmano ha annunciato che sarà imposto lodi emergenza per un anno. Nel frattempo, l’ex generale Myint Swe, uno dei due vicepresidenti, ricoprirà la carica ad interim. Tutti i poteri

