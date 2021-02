BCE | a gennaio acquistati 53 miliardi di titoli con il PEPP

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel mese dila BCE ha acquistato altri 53di euro dipubblici e privati con il suo programma anticrisi pandemica, il cui totale cumulato ha così superato quota 810di euro. In base ai dati pubblicata dalla Banca Centrale Europea nell’ultimo resoconto bimestrale pubblicato, tra dicembre el’Istituto bancario centrale ha rilevatodi Stato dell’Eurozona per 116, con cui l’ammontare totale dipubblici rilevati ha raggiunto 768. Di questi ultimi, sempre sul bimestre dicembre-la BCE ha rilevato 18di euro didi Stato italiani. L’ammontare totale di ...

Nel mese di gennaio la BCE ha acquistato altri 53 miliardi di euro di titoli pubblici e privati con il suo programma anticrisi pandemica Pepp, il cui totale cumulato ha così superato quota 810 miliardi di euro.