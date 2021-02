Atalanta, con la Lazio un ko già visto: assenze pesanti ed errori evitabili (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tu chiamale, se vuoi, coincidenze. Se nel calcio contano qualcosa, almeno quanto la scaramanzia, dopo aver assistito al ko con la Lazio sembrava di essere davanti a un film già visto. E non tanto (non solo) per il gol incassato pronti via, un vizietto che sta purtroppo tornando alla ribalta. Vediamo allora perché. Intanto già si partiva sotto cattivi auspici: tagli le ali titolarissime, Hateboer (infortunato) e Gosens (squalificato), perdi all’ultimo momento anche la diga della difesa, Romero. Assenti in tribuna. Poi c’erano, purtroppo, gli assenti in campo, leggi soprattutto Ilicic che se non è in giornata (capita, anche ai fuoriclasse) diventa l’uomo in meno, anzichè accendere la partita e esaltare la sua squadra. Oltre a un Gollini che in qualche situazione sembrava aver ereditato le incertezze di Sportiello. Riavvolgiamo il nastro? Stesso ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tu chiamale, se vuoi, coincidenze. Se nel calcio contano qualcosa, almeno quanto la scaramanzia, dopo aver assistito al ko con lasembrava di essere davanti a un film già. E non tanto (non solo) per il gol incassato pronti via, un vizietto che sta purtroppo tornando alla ribalta. Vediamo allora perché. Intanto già si partiva sotto cattivi auspici: tagli le ali titolarissime, Hateboer (infortunato) e Gosens (squalificato), perdi all’ultimo momento anche la diga della difesa, Romero. Assenti in tribuna. Poi c’erano, purtroppo, gli assenti in campo, leggi soprattutto Ilicic che se non è in giornata (capita, anche ai fuoriclasse) diventa l’uomo in meno, anzichè accendere la partita e esaltare la sua squadra. Oltre a un Gollini che in qualche situazione sembrava aver ereditato le incertezze di Sportiello. Riavvolgiamo il nastro? Stesso ...

