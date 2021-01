WhatsApp, la comunicazione è più rapida: la novità sorprende gli utenti (Di domenica 31 gennaio 2021) L’ultima novità su WhatsApp sorprende gli utenti, con la comunicazione che diventa più veloce. Andiamo a vedere cosa succederà con il nuovo aggiornamento. Nella giornata di ieri abbiamo visto come nella sezione storie di WhatsApp siano spuntate delle storie stessa azienda, pronta a lanciare una nuova comunicazione per il futuro. Infatti dopo i tantissimi dubbi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) L’ultimasugli, con lache diventa più veloce. Andiamo a vedere cosa succederà con il nuovo aggiornamento. Nella giornata di ieri abbiamo visto come nella sezione storie disiano spuntate delle storie stessa azienda, pronta a lanciare una nuovaper il futuro. Infatti dopo i tantissimi dubbi L'articolo proviene da Inews.it.

uzumakimyeon : Il mio ragazzo è troppo vecchio per capire la comunicazione tramite sticker su whatsapp e risponde : che brutta questa immagine Io ?? - csrrnt : @telegram_it Ho provato ad importare una chat da WhatsApp purtroppo l'ordine di comunicazione viene invertito. Cred… - backlinkcamp : RT @franzrusso: Questa è la nuova comunicazione di #WhatsApp che ha come obiettivo quello di tranquillizzare gli utenti, a proposito delle… - MassimoCesarano : RT @franzrusso: Questa è la nuova comunicazione di #WhatsApp che ha come obiettivo quello di tranquillizzare gli utenti, a proposito delle… - N4ik3 : RT @franzrusso: Questa è la nuova comunicazione di #WhatsApp che ha come obiettivo quello di tranquillizzare gli utenti, a proposito delle… -