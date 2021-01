Terminate le consultazioni, trovata la maggioranza (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel secondo giorno di consultazioni del suo mandato esplorativo il presidente della Camera ha incontrato Maie- Centro democratico-Europeisti, minoranze linguistiche e gruppo Misto. Si va verso un nuovo giro di incontri per discutere le questioni programmatiche. Tabacci: "Programma va definito con Conte quando verrà incaricato, non prima, non funziona così". De Petris: "Bene il patto di legislatura, ma il patto è strettamente collegato all’indicazione per Conte" Nel secondo giorno di mandato esplorativo per il presidente Roberto Fico. Ieri la terza carica dello Stato, come richiesto da Sergio Mattarella, ha iniziato un giro di consultazioni con le forze politiche che si sono dette disponibili a sostenere un nuovo governo. Oggi invece ha incontrato le forze minori, ma non per questo meno significative per la stabilità del futuro esecutivo: Maie- ... Leggi su howtodofor (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel secondo giorno didel suo mandato esplorativo il presidente della Camera ha incontrato Maie- Centro democratico-Europeisti, minoranze linguistiche e gruppo Misto. Si va verso un nuovo giro di incontri per discutere le questioni programmatiche. Tabacci: "Programma va definito con Conte quando verrà incaricato, non prima, non funziona così". De Petris: "Bene il patto di legislatura, ma il patto è strettamente collegato all’indicazione per Conte" Nel secondo giorno di mandato esplorativo per il presidente Roberto Fico. Ieri la terza carica dello Stato, come richiesto da Sergio Mattarella, ha iniziato un giro dicon le forze politiche che si sono dette disponibili a sostenere un nuovo governo. Oggi invece ha incontrato le forze minori, ma non per questo meno significative per la stabilità del futuro esecutivo: Maie- ...

ZenatiDavide : Crisi di governo, iniziato l’incontro Fico-M5S. Zingaretti: “Indichiamo solo Conte”. Crimi: “Conte scelta indiscuti… - infoitinterno : Terminate le consultazioni, Fico accetta il mandato esplorativo per la verifica della maggioranza - Chiedonoperme : RT @Zamiano: Ma Fico una volta terminate le consultazione deve indicare qualcuno per fidare le consultazioni? Chiedo per un amico.. #fico - Zamiano : Ma Fico una volta terminate le consultazione deve indicare qualcuno per fidare le consultazioni? Chiedo per un amico.. #fico - leone52641 : RT @paolorm2012: Crisi di Governo, Salvini: 'Centrodestra ha chiesto elezioni', M5S a Mattarella: 'Ok a governo con Renzi, ma lo guidi Cont… -